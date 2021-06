Fuochi pirotecnici: Icardi ora può tornare in Italia. Ecco dove

Mauro Icardi potrebbe tornare nel campionato italiano. L'ex centravanti dell'Inter è al centro di un intrigo che potrebbe coinvolgere tanti top club.

Con la rivoluzione registrata in queste ore sulle panchine internazionali, e le nuove guide tecniche, possono cambiare i programmi. "Stavolta i nomi in questione danno del tu al Pallone d’Oro: ovviamente CR7, destinato al Psg se Kylian Mbappé va davvero al Real. E in tal caso Mauro Icardi è pronto ad accasarsi alla Juve. Un viavai da fuochi pirotecnici", la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport oggi.