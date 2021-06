FocusAttacco - Ancora la Lula. Poi, il solito problema

Cosa succederà nel reparto offensivo nerazzurro in vista della prossima stagione? L'attacco sembra essere in questo momento il settore che presenta maggiori dubbi se ti prova a capire quale potrebbe essere l'assetto futuro. Lukaku ha dichiarato apertamente di voler restare, e sarà un punto fermo anche per Simone Inzaghi.

Il belga conta di aumentare ancora di più la sua efficacia offensiva, e con il nuovo tecnico, che porta gli attaccanti a segnare molto, potrebbe esserci da divertirsi. Alexis Sanchez sembra invece essere disposto a tagliarsi lo stipendio pur di restare, e sarebbe una freccia importante nella faretra di Inzaghi. Il cileno sembra essere l'unico con le caratteristiche che alla Lazio aveva Correa, e l'allenatore ha bisogno di un giocatore così per la sua idea di calcio.

Lautaro sembra essere un possibile partente. le squadre interessate sono diverse, ma l'Inter chiede tanto. 90 milioni di euro o non se ne parla. A queste cifre sembra difficile una partenza, e se ciò dovesse accadere la società avrebbe le risorse per trovare un erede. Il nome di Raspadori sembra circolare con insistenza in questo senso. infine il solito problema. Sono anni infatti che manca un vice Lukaku, una punta che possa far respirare il belga e che abbia caratteristiche simili. Pinamonti dovrebbe partire, occhio a Caicedo, fedelissimo di Inzaghi e che potrebbe arrivare ad un prezzo molto basso.