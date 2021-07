DNA Inter: Barella, Bastoni e Lautaro finalisti in Europa e Sud America

Sono passati 11 mesi da quel maledetto Siviglia-Inter, finale dell'Europa League 2020 che ha visto il trionfo degli spagnoli. Per molti nerazzurri si trattava della prima finale in un torneo internazionale, parlando di club.

Un anno dopo, dopo l'ottenimento dello Scudetto da parte dei ragazzi dell'Inter, ecco una nuova grande sfida, stavolta nel contesto delle Nazionali. Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, infatti, hanno raggiunto le finali dei due rispettivi tornei, gli Europei e la Copa America, le due competizioni internazionali più importanti dopo il Campionato Mondiale.

I primi due con la casacca azzurra, dopo un'edizione del torneo che ha visto il centrocampista nerazzurro grande protagonista (anche un gol, fondamentale, nei quarti col Belgio) e il difensore svolgere un ruolo più da riserva, ma comunque in grado di risultare fondamentale nell'unica gara giocata da titolare, quella della fase a gironi contro il Galles (1-0 il risultato finale). Ora in finale li aspetta l'Inghilterra, per diventare Campioni d'Europa. El Toro invece ha svegliato il suo popolo nei momenti più importanti, segnando due reti pesantissime ai quarti, contro l'Uruguay, e soprattutto in semifinale contro la Colombia, portando tutta l'Argentina nella finale che tutto il Sud America stava aspettando, quella contro il Brasile di Neymar.

Mentre in giro per il mondo, dunque, i ragazzi nerazzurri danno spettacolo, l'Inter gongola e si coccola i propri pupilli. Giovanissimi, con la testa sulle spalle, e soprattutto vincenti: è questione di genetica, è il DNA Inter.