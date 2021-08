(Di Marzio) ULTIM'ORA - Mercato Inter, Lukaku ha scelto: "Vado al Chelsea"

Mercato Inter, è arrivato da poco un aggiornamento molto importante, e probabilmente decisivo, nella vicenda Lukaku-Chelsea. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, che scrive quanto segue.

"Lukaku ha scelto di andare al Chelsea. lo ha comunicato alla società e ad Inzaghi. La proprietà dell'Inter ha dato mandato alla dirigenza di massimizzare il più possibile l'operazione arrivando a 130 milioni di euro. Poi l'Inter proverà a chiudere subito per Zapata".

Una trattativa che è decollata nella giornata di ieri, e che appena in 48 ore dunque sembra già essere vicina alla sua conclusione. Notizia che quindi fornisce tutti i dettagli dell'operazione . Passaggio per una cifra che si avvicinerà il più possibile ai 130 milioni di euro. poi c'è già il nome dell'erede, che, come circolato negli ultimi due giorni, dovrebbe essere Duvan Zapata dell'Atalanta. resterà poi da capire se la parte restante della somma che entrerà nelle casse nerazzurre verrà investita o se invece servirà ad appianare i problemi finanziari che si stanno vivendo in casa nerazzurra dopo la pandemia.