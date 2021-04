CorSport - Su De Vrij le big d'Europa, ma lui vuole il rinnovo con l'Inter

Il Corriere dello Sport lancia un'indiscrezione direttamente dall'Olanda secondo la quale Liverpool, Manchester United e PSG vorrebbero presentare un'offerta all'Inter per Stefan De Vrij.

Il centrale olandese è considerato un imprescindibile per la società e soprattutto per Antonio Conte: il suo contratto andrà in scadenza nel 2023 ma già da mesi sussiste una base di accordo per il prolungamento dello stesso fino al 2025.

Ogni discorso è comunque rinviato alla fine della stagione in corso: troppo importante restare concentrati sull'obiettivo Scudetto, come più volte dichiarato da Conte, ma il sogno di De Vrij è iniziare - e continuare - a vincere in nerazzurro.