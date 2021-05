CorSport - Prima riunione Inzaghi-dirigenza: fissati gli obiettivi

La prima riunione tecnica tra Marotta, Ausilio e Inzaghi è avvenuta in conference call. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui l'annuncio ufficiale potrebbe essere rimandato addirittura a fine mese (anche se non è escluso che venga anticipato a settimana prossima).

Il motivo è chiaro: i dettagli burocratici sono già stati sistemati, ma il club nerazzurro preferisce non creare ulteriori tensioni con Lotito.

A Inzaghi, a cui è stato presentato un quadro limpido della situazione societaria, sarebbe stato chiesto come obiettivo primario classificarsi tra le prime quattro in classifica, cercando di arrivare agli ottavi di Champions nell'edizione di quest'anno. Per il mercato, Inzaghi sa bene che ci saranno delle cessioni importanti e ha accettato il progetto ma confida che qualche pedina funzionale arrivi.