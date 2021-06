Copa America: Vidal, periodo no! Messaggio Albiceleste al Brasile

Copa America - Primi verdetti per l'edizione 2021, che si sta giocando tutta in Brasile, emessi nella notte. Già sicure della qualificazione, nel Gruppo A, sia l'Argentina di Leo Messi che il Cile. Con 2 vittorie ed un pareggio - 16 match senza sconfitte - la Seleccíon del ct Scaloni si qualifica ai quarti di finale con un turno d'anticipo e lancia un messaggio chiaro e forte al Brasile che conduce a punteggio pieno il Gruppo B. A sorridere, nella nottata appena trascorsa, non sono stati solamente gli argentini ma si sono uniti pure i cileni che - nonostante il pareggio con l'Uruguay (autorete di Vidal) - hanno raggiunto il traguardo.

Il primo match, disputato alle 23:00 (ora italiana), è finito in parità tra Cile ed Uruguay con il punteggio finale di 1-1. A fare tutto proprio i cileni che prima sono andati in vantaggio con il solito Edu Vargas al 26' della prima frazione - ex conoscenza del Napoli e della Serie A ed in rete anche nel primo impegno della competizione contro l'Argentina - e poi, al 66', hanno fatto pareggiare Vecino&Co. con l'autogol del nerazzurro Arturo Vidal. Per il numero 22 dell'Inter la competizione non sta regalando prestazioni formidabili, anzi. Prima l'errore dal dischetto all'esordio ed ora l'autorete, unito a tutte le voci sulla violazione della "bolla" anti-Covid. Periodo no per lui.

Nonostante ciò il Cile si qualifica ai quarti di finale e, dopo il match delle 02:00 (ore italiane), si aggiunge pure l'Argentina di Leo Messi. Grazie ad una rete del Papu Gomez la Seleccíon supera per 1-0 il Paraguay. Panchina per il numero 10 nerazzurro Lautaro Martinez che fino ad ora non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. Risultato importante e relativo messaggio al Brasile per la corsa al trofeo. Oltre alle 16 partite da imbattuta la Nazionale argentina, questa notte (martedì 22 giugno 2021), ha festeggiato Lionel Messi che con l'ultima presenza ha eguagliato le 147 di Mascherano con la maglia Albiceleste e si appresta diventare - nel prossimo match - il giocatore con il maggior numero di presenze.

Oggi turno di riposo e si riprenderà domani sera, alle 23:00 italiane, con il primo match del Gruppo B tra Ecuador e Perù - con quest'ultimi che cercheranno punti vitali - al quale seguirà alle ore 02:00 di giovedì 24 giugno il big match tra Brasile e Colombia che potrebbe permettere ai verdeoro di staccare il pass per i quarti e rispondere così all'Argentina. Non sarà facile, ai Cafeteros servono necessariamente punti per poter continuare nella competizione e non rischiare, ma la nazionale del ct Bacchi ha dimostrato fino ad ora un ottimo stato di forma.