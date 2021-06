Copa America - Verdetti nel Gruppo A: ora occhio al prossimo turno

Copa America - Verdetti, sempre ed inesorabilmente verdetti. Questo quanto emerge dall'ultimo turno del Gruppo A della Copa America 2021 andato in scena questa notte. Ufficialmente la Bolivia - sconfitta con un netto 2-0 dall'Uruguay - saluta la competizione. Rimane ancora aperto il discorso piazzamento per Uruguay, Argentina e Paraguay con quest'ultimi che potrebbero ancora sognare la vetta e far scendere il Cile - sconfitto stanotte (venerdì 25 giugno 2021, ndr) per 2-0 - al quarto posto con il rischio di affrontare il Brasile nel prossimo turno.

Con la vittoria maturata nella notte italiana, allo stadio Mané Garrincha di Brasilia, il Paraguay - grazie alle reti di Samudo ed al rigore realizzato da Almiron - la Nazionale del ct Berizzo sogna ancora un possibile piazzamento al secondo posto evitando così scontri pericolosi nella prossima fase. Il tutto è possibile grazie alla vittoria sul Cile - ormai qualificato e già arrivato a disputare i match previsti - che ora permetterà al Paraguay di affrontare nella prossima partita - l'ultima del Gruppo - l'Uruguay e sperare in una vittoria che la farebbe piazzare come seconda classificata alle spalle dell'Albiceleste. Quest'ultima invece sarà impegnata, in contemporanea alla Nazionale paraguaiana alle 02:00 italiane del 29 giugno, contro la Bolivia fanalino di coda e già eliminata dalla competizione.

Proprio quest'ultima selezione, allenata dal ct Farías Acosta, dice addio ad ogni minima speranza di passare il turno - 3 sconfitte su 3 partite con 6 gol subiti e solamente uno realizzato - perdendo il match contro la formazione di Tabárez che si è imposta con le reti di Cavani e l'autogol di Quinteros ed ha conquistato la prima vittoria nella competizione dopo un pareggio ed una sconfitta all'esordio. Match quasi a senso unico con gli uruguaiani molto presenti dalle parti del portiere boliviano Lampe (22 tiri totali, ma solamente 7 in porta) chiamato a dare il meglio di sè per provare a mantenere a galla i propri compagni. Purtroppo ciò non è bastato ad evitare la sconfitta e la seguente eliminazione.

Oggi, ovvero stanotte, e domani (sabato 26 giugno 2021, ndr) la competizione riposerà per poi riprendere domenica 26 giugno, alle ore 23:00 italiane, con il doppio match finale del Gruppo B tra Brasile-Ecuador e Venezuela-Perù. Il Gruppo A chiuderà martedì alle ore 02:00, sempre ora italiana, con i match Uruguay-Paraguay e Bolivia-Argentina. Tutti i match sono visibile in diretta su Sky Sport.