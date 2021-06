Copa America: sorpresa Perù! Venezuela ed Ecuador non si fanno male

Copa America - Nella notte sono andati in scena due match del girone B, comandato dal Brasile a punteggio pieno, ovvero Venezuela-Ecuador e Perù-Colombia. Parità ed emozioni nel primo match, sorpresa finale nel secondo giocatosi nella prima mattinata italiana. Infatti la Nazionale colombiana è uscita sconfitta dal confronto con il Perù che si è imposto con un 2-1 finale ed ha riaperto il discorso secondo posto. Ma andiamo con ordine.

Nel primo match, tra Venezuela ed Ecuador, le due Nazionali si sono spartite la posta in gioco terminando la partita sul 2-2. Un match interessante, soprattutto nella ripresa, che ha visto prima la risposta del Venezuela - con la rete di Castillo - al vantaggio dell'Ecuador e poi il nuovo sorpasso di quest'ultima, al 71', con Plata dopo un'azione partita a 50m dalla porta avversaria e conclusa in modo spettacolare. Ma le emozioni non terminano qui. Al 90esimo minuto quando ormai i giochi sembravano chiusi ecco lo zampino di Hernandez che - su assist di Castillo - trova il pareggio finale sul 2-2 e permette al Venezuela di mantenersi al quarto posto (ultimo disponibile per passare alla fase successiva) proprio a +1 sull'Ecuador.

Una giornata, come detto, ricca di emozioni e colpi di scena. Infatti, nel secondo match in programma, è arrivata la sorpresa della vittoria del Perù di Lapadula sulla Colombia a forti tinte italiane (Cuadrado, Zapata, Ospina e Muriel). Un risultato inaspettato che permette ora ai peruviani di essere a ridosso proprio dei colombiani a -1 in lotta per la seconda posizione nel girone. Tre punti pesanti, per la Nazionale del ct Gareca, arrivati al termine di un match che li ha visti prima andare in vantaggio nella prima frazione per poi essere rimontati ad inizio ripresa con un calcio di rigore siglato dal colombiano Borja. Ciononostante la selezione peruviana non si è lasciata intimorire e dopo diverse azioni offensive - grazie anche all'aiuto di un autogol del difensore Yerry Mina - ha trovato il gol del vantaggio e della definitiva vittoria. Passo falso per il ct Rueda che ora nel prossimo match affronterà il Brasile in uno scontro già decisivo essendo la penultima giornata.

Nel mentre, stanotte, andranno in scena altre due partite relative al girone A. Alle ore 23:00 italiane si sfideranno Uruguay e Cile con Vecino contro Vidal, mentre alle ore 02:00 (martedì 22 giugno, ndr) scenderà nuovamente in campo l'Albiceleste del Toro Martinez che affronterà il Paraguay.