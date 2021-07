Copa America - Sanchez e Vidal salutano. Che favola il Perù!

Copa America - Una notte tra sorprese e conferme quella che si è da poco conclusa, dall'altra parte del Mondo, in Brasile. Grazie ad un Lapadula sugli scudi il Perù batte ai rigori il Paraguay (dopo uno spettacolare 3-3 nei tempi regolamentari) e diventa così la prima semifinalista della competizione. A seguirla, a ruota, il Brasile che nel match disputato alle 02:00 - ore italiane - sconfigge grazie ad un altro ex rossonero Lucas Paquetà il Cile dei nerazzurri Sanchez e Vidal. Per loro la corsa finisce qua.

Uno strepitoso Lapadula, ex rossonero, trascina il Perù con un gol ed il primo rigore della lotteria finale. Una prestazione stellare che ha permesso alla Nazionale peruviana di avere la meglio degli avversari dopo un match scoppiettante e ricco di emozioni. L'attaccante del Benevento si guadagna prima la rete del pareggio del match - autogol di Gustavo Gomez che in precedenza all'11' del primo tempo aveva portato in vantaggio il Paraguay e poi verrà espulso - e poi segna la rete del momentaneo sorpasso sul finire della prima frazione. Nella seconda parte prima arriva il pareggio dei paraguaiani al 54' con Junior Alonso e poi il nuovo vantaggio peruviano con Yoshimar Yotun all'80'. Sembrerebbe finita lì, ma al 90' Gabriel Avalos - entrato pochi minuti prima - firma il pareggio ai tempi regolamentari sul 3 a 3. Inesorabile la lotteria dei rigori dove il Paraguay, che aveva iniziato per primo, sbaglia consecutivamente il terzo e quarto ed il quinto decisivo. Il Perù però dalla sua realizza l'ultimo calcio di rigore con Miguel Trauco e si aggiudica la lotteria per 4-3 andando così in semifinale. Che favola!

Niente da fare per i due nerazzurri Alexis Sanchez - partito dal primo minuto, ma sostituito ad inizio ripresa - ed Arturo Vidal che devono dire addio al sogno Copa America. Dopo anni di lotta ai vertici il Cile salutano in maniera anticipata la competizione, venendo sconfitto per 1-0 dal Brasile grazie ad una rete di Lucas Paquetà poco dopo il suo ingresso in campo nella ripresa. Un match meno spettacolare di quello precedente, che ha visto all'incirca solamente dieci tiri per parte, con un possesso palla maggiore per i cileni che nonostante tutto però non ha fruttato granché. Avanzano così i verdeoro di Tite - che dovrà fare a meno di Gabriel Jesus in semifinale vista l'espulsione rimediata -, tornano invece in Italia i due cileni pronti per aggregarsi nuovamente al gruppo nerazzurro in vista della prossima stagione sotto la guida di Inzaghi.

Questa notte, sempre in diretta su Sky Sport, alla mezzanotte italiana scenderanno in campo Uruguay-Colombia. Mentre alle 03:00, sempre ora italiana, sarà il turno del Toro Martinez in Argentina-Ecuador.