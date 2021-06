Copa America: nella notte di Messi, il “sorriso” di Lautaro

Copa America, prima vittoria per l'Argentina di Lautaro Martinez che nella notte ha battuto l'Uruguay del compagno di squadra Matias Vecino per 1-0 grazie alla rete di Guido Rodriguez al 13' del primo tempo. Stesso punteggio ottenuto dal Cile, nell'altro match della giornata, contro la Bolivia. Basta il gol di Brereton per permettere ai cileni di mantenere la scia degli argentini a quota 4 punti. In fondo alla classifica la Bolivia - con zero vittorie in due match - e l'Uruguay.

A Brasilia, città dove si è disputato il match tra Argentina ed Uruguay, a brillare come nella prima giornata è stata la stella di Lionel Messi. Il fantasista non solo ha regalato la palla per il vantaggio della sua Nazionale, ma ha deliziato i tifosi con giocate da applausi. È mancato solo il gol in una serata al limite della perfezione. Buona prestazione anche per Lautaro Martinez - titolare ed in campo per '52 minuti - al quale comunque continua a mancare il gol con la maglia Albiceleste. Comincia male l'avventura nella competizione per Matias Vecino che, dopo il rientro nelle ultime giornate di campionato in maglia nerazzurra, si è visto sul terreno di gioco nella ripresa per gli ultimi '25 minuti.

Sorridono, nello stesso girone, pure Vidal e Sanchez. Il Cile infatti, con la vittoria sulla Bolivia, tiene la scia degli argentini. Sessantanove minuti per il numero 22 dell'Inter, sostituito dal ct Lasarte con Alarcon, e prima gioia dopo il rigore sbagliato nel match inaugurale proprio contro l'Albiceleste. Per il Nino Maravilla invece non sono ancora chiari i tempi di recupero. La Nazionale spera in un recupero per la seconda fase del torneo.