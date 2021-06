Copa America - Furia Colombia! Che Perù con Lapadula

Copa America - Una notte agitata. Così si potrebbe sintetizzare la nottata appena trascorsa in Sudamerica dove, tra le 23:00 e le 02:00 ore italiane, si sono sfidate Brasile-Colombia e Perù-Ecuador nel Gruppo B della competizione. Come anticipavamo pochi giorni fa, quest'ultima risultava una giornata cruciale che avrebbe potuto regalare diverse emozioni: e così è stato. A rimetterci è stata la Colombia - dominatrice del gioco per tutta la prima frazione - che è uscita sconfitta per 2-1 nello scontro al vertice con il Brasile ed ora deve guardarsi le spalle in quanto il discorso qualificazione non è ancora del tutto chiuso. Nell'altro match show dell'ex rossonero. Andiamo con ordine.

Nello scontro trai Cafeteros e la Seleçao è successo di tutto. Passata in vantaggio a soli 10' minuti dall'inizio la nazionale del ct Rueda, oltre allo spavento per il palo di Neymar, gestisce con serenità e tranquillità la manovra senza troppi pensieri. Il tutto però dura fino all'80esimo quando si scatena la rabbia dei colombiani. La miccia che fa scattare il tutto è il tocco ad inizio azione - che poi porterà al gola del Brasile - dell'arbitro che prima sembrava voler interrompere il gioco - come da regolamento -, ma poi lascia proseguire. Nonostante diversi minuti di revisione alla VAR la rete viene convalidata. Da quel momento in poi la partita è totalmente cambiata, tanto che in pieno recupero - molto corposo per l'interruzione del precedente controllo - i verdeoro trovano il gol vittoria con Casemiro il quale non solo fa esplodere la gioia del Brasile - a punteggio pieno -, ma fomenta ancora di più la rabbia dei calciatori colombiani. L'espisodio farà discutere ancora per molto.

Nell'altro match invece si è potuto assistere allo show di Gianluca Lapadula che - grazie alla sue giocate - ha permesso al Perù di riacciuffare una partita che si era messa molto male visto lo svantaggio per 2-0 iniziale. Grazie ad un assist ed alla prima rete, con la maglia della Nazionale Blanquirroja, in 7 presenze l'ex Milan ha permesso ai suoi di riagguantare il pareggio dopo il doppio vantaggio ecuadoregno firmato Tapia (autogol) e Preciado sul finire della prima frazione. Grazie a questo risultato il Perù si porta a pari punti con la Colombia in lizza per la seconda posizione nel gruppo.

In nottata alle 23:00 ci sarà Uruguay-Bolivia - match importantissimo in chiave passaggio del Girone A - ed alle 02:00, sempre ora italiana, lo scontro tra Cile e Paraguay. Le partite, ricordiamo, sono visibili su Sky Sport.