Copa America - Ecco la prima contendente al titolo: l'ex rossonero decisivo

Copa America - Nella notte è stata decretata la prima finalista della competizione: il Brasile. La Seleçao, con il favore del pronostico, mette fine alla favola del Perù e si aggiudica l'approdo in finale. Un match non semplice per i padroni di casa che, grazie all'ex rossonero Paquetà - già decisivo nel match precedente - supera per 1-0 la Nazionale peruviana.

Una partita che ha visto i verdeoro concludere per ben 15 volte (8 tiri nello specchio), con il 56% di possesso palla ed un numero totale di passaggi pari a 502 (precisione dell'82%). Dall'altra parte, Lapadula & C., hanno tirato solamente 7 volte con 2 di questi nello specchio della porta difeso da Ederson Moraes. Match fisico (12 falli commessi dal Brasile e 16 dal Perù) che ha visto prevalere la Nazionale di Tite grazie al fantasista ex Milan. Paquetà, diversamente dal match precedente, è partito titolare ed ha dimostrato le sue qualità.

Il brasiliano, che a Milano non ha lasciato molto il segno, è rinato in Ligue1 con la maglia del Lione. Ora il suo percorso si sta facendo interessante visti due gol decisivi in due partite di seguito. Il ct gli sta dando fiducia e lui, grazie anche agli assist di un ispiratissimo Neymar, lo sta ripagando. Ora il Brasile attende di scoprire la propria sfidante per la finale che si disputerà domenica 11 luglio al Maracanà. Quest'ultima si scoprirà stanotte, alle ore 03:00 italiane del 7 luglio, dopo il match tra Argentina e Colombia in quello che sarà un match molto tirato con l'Albiceleste che gioca con i favori del pronostico.