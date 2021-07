Copa America - Brividi e gioia: l'Argentina in finale grazie a lui!

Copa America - Brividi e gioia: l'Argentina del ct Scaloni raggiunge la finale e domenica, alle ore 02:00 italiane, affronterà nello storico stadio del Maracana il Brasile di Neymar & Co.. Un match non facile, quello della notte appena passata contro la Colombia, che ha regalato molte emozioni e tanti brividi da una parte all'altra.

Un match giocato a viso aperto - da entrambe le Nazionali - che ha visto andare in vantaggio l'Argentina con Lautaro Martinez su assist del solito - immarcabile - Leo Messi. Per la Pulce sembrerebbe davvero essere arrivato il momento della definitiva consacrazione a livello patriottico. L'assist per El Toro è solo una delle perle che il numero 10 ha fornito durante questa competizione. Tornando al nerazzurro El Toro ha vissuto una serata altalenante. Prima il colpo di testa fuori, poi il gol e l'occasione sprecata - quasi a porta vuota nella ripresa su un contropiede condotto da Di Maria - che poteva chiudere il match.

Così non è stato e la Colombia - brava a recuperare il pallino del gioco al 61' con la rete di Luis Fernando Diaz - ha creato non pochi grattacapi alla difesa dell'Albiceleste soprattutto a livello di palle ferme con due traverse colpite a distanza di poco tempo l'una dall'altra. Anche la Nazionale del ct Scaloni - a livello di legni - ha qualcosa da recriminare, ma è stata brava soprattutto nella prima frazione di gioco - dopo il vantaggio al '7 - a mantenere la concentrazione su tutti gli attacchi e le conclusione di Cuadrado & Co..

I tempi regolamentari si sono conclusi in parità e si è dovuto quindi procedere con la lotteria dei rigori. Nell'ordine, con inizio affidato ai colombiani, si sono presentati dal dischetto Cuadrado (gol), Messi (gol), Davinson Sanchez (errore), De Paul (errore), Yerry Mina (errore), Leandro Paredes (gol), Miguel Borja (gol), Lautaro Martinez (gol) e Edwin Cardona (errore). Grazie all'ultimo penalty, salvato da Martinez, l'Argentina conquista con uno score finale di 4-3 (compresi i rigori) l'accesso alla finale. Domenica sarà la terza volta nella storia che a contendersi il trofeo della Copa America ci saranno Brasile ed Argentina: calcio d'inizio ore 02:00 italiane domenica 11 luglio in diretta su Sky Sport (nella notte di sabato, stessa ora, la sfida per il terzo posto tra Perù ed Colombia).