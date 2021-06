Copa America, Argentina-Cile finisce in parità: Vidal sbaglia un rigore

Finisce in parità la prima partita del girone B della Coppa America 2021. All’Estadio Nilton Santos di Palmas in Brasile termina 1-1 lo scontro tra Argentina e Cile - finaliste della competizione nel 2015 e nel 2016 - grazie alle reti di Leo Messi ed Edu Vargas. Ennesima perla della Pulce - primo gol su punizione in Nazionale dal 2016 - che però non ha portato la vittoria all'Albiceleste.

I nerazzurri scesi in campo - Lautaro per l'Argentina e Vidal per il Cile - non sono riusciti ad incidere. Il numero 10 nerazzurro è partito titolare nel tridente con il fuoriclasse del Barcellona e González, ma non è riuscito a lasciare il proprio segno rimediando solamente un'ammonizione al 62' per poi essere sostituito con il Kün Aguero all'80esimo della seconda frazione. Un totale di 18 tiri per gli argentini con solo 5 verso lo specchio della porta.

Per quanto riguarda il cileno, n. 22 nerazzurro, pesa l'errore dal dischetto al 57' del secondo tempo. Trentadue gol in 120 presenze per lui - con il match di questa sera -, ma nonostante ciò non è riuscito a concretizzare l'occasione presentatagli. Sulla ribattuta di Martinez - alla terza presenza con la maglia dell'Argentina - è intervenuto come un rapace l'ex giocatore del Napoli Edu Vargas - 13 gol nella competizione - che ha depositato in rete la sfera per il pareggio. Non una prestazione memorabile per Vidal che è poi stato sostituito a cinque minuti dalla fine da mister Arrospide.