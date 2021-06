CdS - Hakimi via? L'Inter ha scelto una pedina del Chelsea (e non è Emerson). Dimarco...

Hakimi al Chelsea? Sì, ma l'Inter chiederà una valida contropartita tecnica. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, inquadrando il profilo giusto in Marcos Alonso.

Lo spagnolo, ex Fiorentina, è ritenuto l'ideale interprete mancino del 3-5-2 di Simone Inzaghi. Sembrava Emerson il favorito, ma - per il giornale - Alonso ha sorpassato il collega di squadra nelle idee nerazzurre.

Verrà ceduto Dimarco. Per il Corriere dello Sport, l'esterno - che sembrava in procinto di rientrare alla base ma ha delle offerte - potrebbe essere sacrificato per far cassa.