I 16 gol, la Champions all'ultimo e Inzaghi: riecco il nome di Keita Balde

Stagione 2016-2017, 31 presenze e 16 gol. Fu in quel momento che l'Europa scoprì, in maniera forse definitiva, Keita Balde, attaccante del Monaco, allora alla Lazio, allenata dall'attuale allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi. Proprio questo binomio potrebbe ripetersi ancora in maglia nerazzurra, con l'ex cantera del Barcellona che potrebbe essere preso in prestito dalla società di viale della Liberazione e avere il ruolo di terza punta che tanto è mancata all'Inter in questi due anni con Antonio Conte. Le parole del suo agente, Federico Pastorello, hanno lasciato poco spazio ai dubbi: "Sono venuto per parlare di Keita, della sua situazione. L'Inter è interessata al ritorno ? Si sta valutando. Dipenderà dalle partenze che ci saranno. Ottimista? Beh vediamo. Inzaghi lo conosce molto bene".

Proprio il riferimento al neo allenatore nerazzurro fa ben sperare, in caso di trattativa, i tifosi interisti, dal momento che con lui è riuscito ad esprimere al massimo le sue qualità vincendo anche una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana - anche se non era stato convocato - contro la Juventus. Per caratteristiche potrebbe essere il tipico giocatore che può spaccare la partita, vista la sua rapidità e la sua capacità di saltare l'uomo in velocità nell'uno contro uno. Sarebbe, inoltre, anche un ritorno, vista la sua unica stagione interista nel 2018-2019, quando inanellò 24 presenze con la squadra nerazzurra, allenata da Luciano Spalletti, segnando anche 4 gol, di cui uno di vitale importanza nella sfida al cardiopalma dell'ultima giornata contro l'Empoli, valida per l'accesso - poi ottenuto - in Champions League.

Un giocatore che è rimasto molto legato all'ambiente e che tornerebbe di corsa. Gli agenti lo hanno proposto, ma adesso la palla passa all'Inter che dovrà valutare bene il suo profilo all'interno di una rosa che l'anno scorso ha vinto di gran lunga il campionato. Altro fattore decisivo saranno le uscite che ci saranno in avanti, visto che sia Pinamonti che Sanchez sono in uscita. Un nome che può tornare buono e he piace ad Inzaghi. Vedremo che ne sarà di questi sondaggi.