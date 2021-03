Higuain ad ESPN: "Lautaro mio erede per l'Argentina"

Gonzalo Higuain ha rilasciato un'intervista per ESPN riguardo alla sua carriera, parlando del suo periodo europeo e ponendosi alcuni obiettivi per il futuro:



"Ho grande rispetto e nutro molto affetto per il River ma non tornerò in Argentina. Onestamente ho avuto maggiore riconoscenza nella mia esperienza sia Europa che in Nazionale. Forse dovevamo vincere affinché qualcosa cambiasse, ma ciò che abbiamo raggiunto è stato comunque importante, 3 finali non sono facili da conquistare.



Chi è il calciatore dell’Albiceleste che stimo e può essere il mio erede con la maglia numero 9? Lautaro Martinez può essere il 9 della nazionale argentina per tanti anni. È molto forte".

El Pipita si è espresso dunque con parole di profonda stima nei confronti del Toro interista, ritenuto il futuro della Seleccion.