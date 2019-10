Hertha Berlino, il ds sorride per la trattativa Lazaro

Il ds dell'Hertha Berlino Michael Preetz, ai microfoni di Weser Kurier, si esprime sull'affare Lazaro. Le sue parole:



"Va anche detto che quest'estate abbiamo ceduto un giocatore come Valentino Lazaro all'Inter per un importo molto significativo, che fa parte della nostra direzione strategica.



Di tanto in tanto dipendiamo dalla vendita di un giocatore in una simile fascia di prezzo. Lo abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. E se stai parlando di un acquisto da record, Lazaro è la nostra cessione da record. Ma ovviamente, nel confronto internazionale, parliamo di somme che non attirano di certo l'attenzione".