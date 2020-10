Hernandez-Hakimi: il derby, stavolta, può essere deciso sulla fascia

“Farò in modo che Hakimi non crei problemi. Abbiamo una squadra di livello e possiamo vincere il derby”. Le parole rilasciate a Sky da parte di Theo Hernandez, non lasciano spazio a tante interpretazioni. Il terzino rossonero mostra voglia di rivalsa nei confronti dei cugini nerazzurri ed è sicuro dei mezzi della propria squadra. Ma un’altra considerazione importante viene data per quanto concerne la sfida contro il dirimpettaio Achraf Hakimi. Molto del derby di Milano potrebbe decidersi su quella corsia, in cui i due ex Real Madrid sono pronti a darsi battaglia a suon di scatti.

La stagione del francese è iniziata di nuovo a cento all’ora. Strappi, gol, potenza. Tutto il repertorio con il quale si è fatto conoscere al pubblico italiano. Dal canto suo, Hakimi stesso è partito con il botto. Il gol al Benevento è forse una delle cose minori fatte vedere dal laterale marocchino. Velocità e assist – già due in tre partite – lo candidano come uno dei migliori esterni del campionato.

I riflettori saranno puntati sui due leader tecnici e mentali delle squadre – Lukaku e Ibrahimovic -, ma il derby potrebbe anche non parlare la lingua degli attaccanti questa volta. Una sfida ad alta velocità tra due amici, che per una sera saranno avversari. Hernandez ed Hakimi, i due più forti del campionato nel loro ruolo, pronti a scontrarsi nella stessa partita. Chi la spunterà?