Hapal (CT Slovacchia): "Ho parlato con Skriniar, fa parte del progetto Inter"

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Milan Skriniar, sul quale è sempre forte l'interessamento del Tottenham di José Mourinho, con quest'ultimo che stravede per il difensore nerazzurro. Intervenuto in conferenza stampa, anche il CT della Slovacchia, Pavel Hapal, ha parlato del futuro del numero 37 interista. Di seguito le sue parole:

"Skriniar mi ha detto che Antonio Conte non ha comunicato molto con lui ultimamente. Penso che resterà a Milano, o potrebbe suddere qualcosa e andare via. Il giocatore ha saputo dal club che fa parte del progetto dell'Inter e che dovrebbe rimanere dopo la partenza di uno dei difensori in rosa. Non ha ancora avuto spazio ma lui è pronto, e secondo me non ci saranno grossi problemi."

Questo il pensiero del CT della Slovacchia sul futuro dell'ex Sampdoria. Secondo le ultime notizie di mercato, il Tottenham considererebbe troppo esose le richieste del club meneghino, ma non è da escludere che tornino alla carica con una nuova offerta nei prossimi giorni.