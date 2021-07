Handanovic: "Sensazioni buonissime. Scudetto? Cinque candidate"

Intervistato da Inter Tv, Samir Handanovic ha parlato così della nuova stagione, appena iniziata: “Inzaghi? Alla Lazio ero molto giovane, quell’anno ho imparato tanto. È sempre un piacere rivedere gli ex compagni anche da allenatore: è stato bello.

Il mister ha sempre un bel rapporto con i giovani: massimo rispetto come con tutti, l’importante è la personalità e il sapere quali sono i ruoli. Su questo non ci sono problemi, i giocatori aiutano gli allenatori in campo quando dà il meglio di se stesso. Le sensazioni sono bellissime, ma questo è il passato e abbiamo uno scudetto da difendere.

Sarà un campionato equilibrato, ci sono almeno cinque pretendenti per lo Scudetto e ci sono nuovi allenatori con fascino. Sarà veramente equilibrato: noi siamo forti e dobbiamo puntare su tutti. Aspettiamo che tornino tutti e poi ci prepareremo”.