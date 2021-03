Handanovic Inter, Frey lo difende: "Troppe critiche ingiuste"

Se c'è una pedina che nelle ultime settimane di campionato ha dimostrato di aver alzato l'asticella del rendimento, quella è sicuramente Samir Handanovic. L'estremo difensore nerazzurro, protagonista di alcuni "scivoloni" durante la stagione, spesso è stato al centro delle critiche anche e soprattutto dei tifosi interisti.

A prendere le difese del capitano interista, ci ha pensato l'ex portiere nerazzurro Sebastian Frey ai microfoni della redazione di gazzetta.it. "Le critiche a Samir? Certe volte sono state ingiuste. Ok, non ha più 20 anni e la società fa bene a guardarsi attorno per la sua successione, ma ciò non vuol dire che debba essere sostituito immediatamente. Ha dato e sta dando moltissimo a questi colori, nessuno quanto lui meriterebbe lo scudetto: Samir è uno dei protagonisti della ricostruzione vincente che sta iniziando”.

Queste le parole di Frey circa l'operato di Handanovic. Le 36 candeline spente dallo sloveno lo scorso 14 luglio fanno di lui un portiere che nel breve periodo dovrà passare il testimone a qualcun altro, ma nel frattempo, come affermato da Frey, l'Inter può fare affidamento su di lui tranquillamente.