Handanovic infinito: un anno indimenticabile per lui

Domani si affronteranno a San Siro, nel lunch match, Inter e Cagliari. Nella gara che attende i nerazzurri Handanovic disputerà la partita numero 382 in nerazzurro, diventando, insieme a Bordòn, il secondo portiere più presente della storia dell'Inter. Come ha fatto notare Tuttosport, sarà un anno ricco di successi per lo sloveno tra - eventualmente - scudetto, record e rinnovo.

Il capitano nerazzurro ha vissuto stagioni probabilmente migliori, a livello di rendimento personale, ma finalmente vede quel traguardo che nove anni fa lo spinse a lasciare Udine per trasferirsi a Milano. Adesso l'Inter è prima, vola in classifica, vince da dieci gare di fila, e domani dovrà ripetersi a San Siro quando arriverà il Cagliari. Una partita importante per il campionato, ma anche per lo stesso Handanovic che, scendendo in campo, disputerà la partita numero 382 con la maglia nerazzurra raggiungendo uno dei miti della storia dell’Inter.

Il portiere sloveno non ha neanche intenzione di fermarsi qui. Il suo obiettivo infatti potrebbe essere proprio quello di diventare il portiere con più gare nella Beneamata. Per farlo, ovviamente, Handanovic dovrà non solo continuare a essere il portiere titolare dell’Inter nella prossima stagione, ma anche in quella successiva, la 2022-23. L’attuale contratto dello sloveno scade il 30 giugno 2022, ma da tempo il suo agente Fali Ramadani discute con l'Inter per un eventuale prolungamento.