Handanovic, e se alla fine arrivasse il rinnovo? La situazione

Samir Handanovic con ogni probabilità non sarà in futuro il portiere titolare dell’Inter, dato l’arrivo imminente di un nuovo numero uno.

Eppure la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di tenere anche lo sloveno. Secondo 'Tuttosport' non è infatti da escludere un rinnovo del portiere ex Udinese, che taglierà presto il traguardo delle 400 partite con la maglia del Biscione. Le valutazioni in corso sarebbero su un rinnovo annuale o biennale (Samir ha 37 anni), ma resta da capire se poi Handanovic rimarrebbe come vice ufficiale del nuovo arrivato oppure si giocherebbe le sue chance per fare ancora il titolare.

Cancellata la pista Leno, come vi abbiamo raccontato questa mattina, l’Inter continua dunque la sua campagna di rafforzamento in porta. Handanovic, nonostante le critiche, resta uno dei portieri più validi del nostro campionato, e la sua capacità di far gruppo, grazie evidentemente ad una leadership unica, possono ancora dare molto ai colori nerazzurri.

Questo è il motivo per cui Marotta e Ausilio gradirebbero tenere ancora lo sloveno a Milano, posticipandone la “pensione” e assicurandogli a prescindere un posto in rosa. Onana è ormai più di una probabilità, ma Handanovic è sicuro di poter dire ancora la sua. Guardare la partita contro la Fiorentina, per credere.

Un’estate, quella appena passata, caratterizzata dall’addio di Donnarumma e di Gollini, dei dubbi su Szczesny, dell’arrivo di Rui Patricio, Maignan e del cambio di maglia per Juan Musso. L’Inter cerca invece continuità con Samir Handanovic. Affiancandogli un nuovo numero uno, certo, ma consacrando la forza di un gruppo mai coeso come adesso.