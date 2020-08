Handanovic: "Amarezza e delusione. Questo però deve essere un punto di partenza."

Samir Handanovic commenta con molta la delusione la finale dell'Europa League persa contro il Siviglia per 3-2: "C'è tanta amarezza, delusione. Ora bisogna andare avanti. Deve essere un punto di partenza e speriamo di giocarne altre".

Anche il capitano nerazzurro recrimina per qualche episodio che ha cambiato la partita in favore degli spagnoli: "La partita poteva girare su la palla gol di Lukaku. Oggi si affrontavano due squadre aperte. Nella ripresa loro sono calati e noi potevamo gestirla meglio. Erano più stanchi e per noi c'è statp l'episodio sfortunato sul gol".

Handanovic, però, è già concentrato sul futuro: "Abbiamo una bella base, dovevamo giocare meglio. C'è rammarico perchè non abbiamo fatto tutto quello preparato. Complimenti al Siviglia, andiamo avanti".