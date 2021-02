Handanovic a Dazn: "Spalletti e Conte hanno cambiato l'Inter. Qualità umana il fattore in più"

La vittoria odierna dell'Inter porta sicuramente anche la firma del capitano, Samir Handanovic, che a inizio ripresa si è reso protagonista di alcune parate al limite del miracoloso. Al termine del match, l'estremo difensore nerazzurro ha rilasciato qualche parola ai microfoni di Dazn, riportate qui di seguito:

"Siamo un bel gruppo ma non c'è solo questo; c'è tanta qualità umana oltre che calcistica. Ora in campo ci parliamo, cosa che prima magari non facevamo, su questa cosa siamo cresciuti. Credo che l'Inter sia cambiata con Spalletti e adesso con Conte; si lavora, si aggiungono pezzi e arrivano i risultati. Giorni felici e sconfitte, serve tutto per crescere".

Chiosa finale sul ruolo del portiere: "Non c'è mai nulla di facile per un portiere. La parata più difficile? La prossima".