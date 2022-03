Hakimi vorrebbe lasciare Parigi già in estate: clamoroso ritorno in vista?

Hakimi-Parigi, aria di addio.

Achraf Hakimi è passato al PSG nella scorsa finestra di mercato estiva, acquistato dall'Inter per 68 milioni di euro. Ma la sua stagione, e quella del PSG, non sta andando bene. Hakimi nella sua stagione in nerazzurro ha segnato 7 gol e fornito 11 assist, mentre nella stagione in corso ha segnato solo 3 reti e fornito 4 assist: moltissime le critiche rivolte verso Hakimi, che sembrerebbe non apprezzare molto.

Il Corriere dello Sport parla di alcune frizioni nello spogliatoio parigino e cita il giornalista Daniel Riolo "Hakimi non parla con nessuna delle stele sudamericane del PSG, inclusi Messi e Neymar. Hakimi sta impazzendo, i sudamericani non gli parlano più. Vuole lasciare Parigi, è stufo. In questa squadra le sue qualità non sono mai esplose, perciò se ne vuole andare. E' arrabbiato, ed è normale, non ce la fa più".

L'eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Nello spogliatoio parigini, secondo Rmc Sport, ci sarebbero 2 gruppi: da una parte i giocatori sudamericani e dall'altra i giocatori francesi. La separazione definitiva sarebbe avvenuta dopo la sconfitta in campionato contro il Monaco. Si è notato un diverso tipo di comportamento da parte dei calciatori parigini: quando Neymar subiva un fallo, i calciatori accerchiavano l'arbitro, mentre se era Hakimi a subire un fallo i suoi compagni facevano finta di niente.

Per questa serie di motivi, Hakimi vorrebbe lasciare Parigi e i tifosi nerazzurri sognano un clamoroso ritorno per la prossima stagione.