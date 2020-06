Hakimi, stagione super: nessuno come lui in Bundesliga

Una grande stagione con la maglia del Borussia Dortmund. Hakimi, prossimo acquisto dell'Inter, è stato selezionato dal portale whoscored.com nella top 11 stagionale della Bundesliga.

Merito delle sue grandi prestazioni, che hanno permesso alla squadra tedesca di arrivare seconda in classifica, per molto tempo in lotta con il Bayern Monaco per il titolo.

Miglior terzino destro della Bundesliga. Questa la top 11, la scelta del modulo è il 4-4-2: Sommer; Hakimi, Hummels, Halstenberg, Davies; Gnabry, Muller, Kimmich, Sancho; Lewandowski, Werner.