Hakimi, senti Benatia: "Diventerà il più forte del mondo insieme ad Arnold"

Che Achraf Hakimi fosse uno degli esterni difensivi più forti in circolazione lo si era capito ancor prima che il marocchino mettesse in ginocchio proprio l'Inter, quando con la maglia del Borussia Dortmund mise a segno una doppietta che si rivelò decisiva per l'eliminazione dal girone di Champions League.

All'inizio della scorsa sessione di mercato il club di Via della Liberazione se lo è aggiudicato versando nelle casse del Real Madrid 40 milioni di euro. A dare "fiducia" ai nerazzurri sull'investimento fatto, ci ha pensato anche Mehdi Benatia.

Secondo l'ex difensore di Roma e Juventus, il connazionale Hakimi diventerà l'esterno difensivo più forte di tutti, contendendosi il primato col terzino del Liverpool, Trent Alexander-Arnold. A rendere note le parole di Benatia è stata la redazione di calciomercato.com.