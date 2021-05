Hakimi: "Resto all'Inter, qui sono felice! Ma non sono io il preferito di Conte"

“L’abbraccio dei tifosi? Difficile da spiegare, sono contento per loro perché non è stato facile aspettare 11 anni…”. Achraf Hakimi, terzino dell’Inter, a DAZN parla del suo futuro e non solo:

“All’inizio era complicato per me, in un campionato nuovo e una nuova lingua. Ma Lautaro e Lukaku mi hanno aiutato molto e sono riuscito a integrarmi. Io il preferito di Conte? No, è Romelu. Se resto qui? Sì, sono felice qui. Non so cosa succederà l’anno prossimo, ma sono molto contento qui”.