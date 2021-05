Hakimi, le sue parole non lasciano dubbi: "Apriamo un ciclo con Conte"

Hakimi è uno dei pezzi pregiati della rosa che da pochi giorni si è laureata campione d'Italia sotto la guida di Antonio Conte. E in un periodo in cui si parla di un ambiente poco sereno in casa nerazzurra, il marocchino ha riportato serenità con le sue dichiarazioni a Sport Week, l'inserto settimanale della Gazzetta dello Sport disponibile il sabato.

Dopo la richiesta di Zhang ai giocatori di rinunciare ad un paio di mensilità si temeva che la squadra potesse reagire in maniera negativa. le parole dell'esterno sembrano invece dare indicazioni contrarie.

"Con Conte possiamo aprire un ciclo in Italia e in Europa". Queste le parole che sono state rese pubbliche in anteprima, in attesa di poter leggere tra qualche giorno l'intera intervista.