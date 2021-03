Hakimi, l'Inter chiede la rinuncia della convocazione con il Marocco

La diaspora delle nazionali ha causato molti problemi alle squadre che annoverano molti giocatori convocati. Oltre agli infortuni, anche il Covid-19 è ora un pericolo costante per tutti i calciatori che si muovono in giro per il mondo.

Secondo The New Arab, alcune società europee avrebbero chiesto ai rispettivi tesserati di non raggiungere il ritiro del Marocco, rinunciando così alla convocazione del ct Vahid Halilhodzic. In Italia sia l'Inter con Achraf Hakimi, che la Fiorentina con Sofyan Amrabat, avrebbero avanzato questa richiesta.

Mentre Chelsea e Wolverhampton vorrebbero preservare Hakim Ziyech e Roman Saiss.