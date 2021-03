Hakimi, l’Inter chiede al Marocco di risparmiarlo: risposta secca di Halilhodzic

Il Marocco domani sera scenderà in campo contro il Burundi per l’ultimo impegno valido per la qualificazione in Coppa d'Africa. La nazionale magrebina arriva al match di domani con la qualificazione già in tasca.

Secondo quanto riportato da Al Mountankhab, Inter e Chelsea avrebbero richiesto allo staff tecnico di non schierare Achraf Hakimi e Hakim Zyech per preservarli per i prossimi impegni con i rispettivi club. Richiesta prontamente respinta dal commissario tecnico Vahid Halilhodzic, che non sembrerebbe intenzionato a rinunciare ai due dei suoi giocatori migliori avrebbe deciso per la prossima sfida.

L’esterno nerazzurro, nonostante la partenza ritardata per il ritiro della nazionale a causa della situazione Covid, ha giocato per tutti e 90’ minuti nell’impegno contro la Mauritania e salvo colpi di scena partirà da titolare anche nel match di domani.