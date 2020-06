Hakimi Inter, tutto fatto: l'esterno domani a Milano per visite e firma

Tutto fatto per il trasferimento di Achraf Akimi dall’Inter al Real Madrid. Le parti avrebbero raggiunto l’intesa definitiva e domani il terzino è atteso a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. Colpo importante per l'Inter che si è aggiudicata uno dei migliori giovani talenti in circolazione.

Il classe ’98 si legherà ai nerazzurri per i prossimi cinque anni con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione più bonus. L’esterno sarà a disposizione di Antonio Conte a partire dalla prossima stagione.