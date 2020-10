Hakimi Inter, il suo futuro è nelle mani dei nerazzurri: la verità sulla clausola

Hakimi è senza dubbio uno dei principali protagonisti di questo inizio di stagione nerazzurro. L’ex Real Madrid, nelle prime due giornate di campionato ha già realizzato una rete e ben due assist. Impatto devastante del classe ‘98, che sta ripagando al momento il grosso investimento fatto in estate.

I nerazzurri, infatti, hanno fatto per lui l'investimento più importante di questa sessione di calciomercato, versando 40 milioni di euro più bonus al Real Madrid è un ingaggio da 5 milioni a stagione, aggiudicandosi così uno dei migliori giovani talenti in circolazione. Negli ultimi mesi si è spesso parlato della presenza di una clausola di riacquisto a favore dei blancos.

Come riportato da calciomercato.com, non esisterebbe alcuna clausola di recompra, ma il Real Madrid ha il vantaggio di poter pareggiare eventuali offerte di altri club. Ma il controllo del suo futuro rimarrà sempre all’Inter e al giocatore stesso, almeno per i prossimi 5 anni.