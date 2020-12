Hakimi Inter, il marocchino riceve un riconoscimento che lo lusinga

Nonostante la giovanissima età (classe 1998), Achraf Hakimi ormai da qualche da anno è tra i calciatori più interessanti di tutto il panorama europeo. Direttamente dal portale di France Football, si apprende che l'ex Real Madrid è finito nella top 11 dei calciatori africani.

Oltre ad Hakimi, in tale lista sono stati inseriti anche Hakim Ziyech ed Edouard Mendy del Chelsea, Ismael Bennacer e Franck Kessie del Milan, Kalidou Koulibaly del Napoli, Riyad Mahrez del Manchester City, Ramy Bensebaini del Borussia Moenchengladbach, Djenè Dakonam del Getafe e Sadio Mané e Mohamed Salah del Liverpool.

Insomma, per Hakimi è arrivato l'ennesimo riconoscimento che non può che fare piacere a chi come l'Inter per lui ha investito 40 milioni di euro. Le premesse per ripagare tale fiducia ci sono tutte...