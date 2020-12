Hakimi Inter, Di Marzio consiglia: "In un 4-3-3 sarebbe perfetto"

Quello di Achraf Hakimi per l'Inter, visti i 40 milioni di euro sborsati per ingaggiarlo, rappresenta uno degli investimenti più onerosi dell'intera storia del club di Via della Liberazione.

L'esterno marocchino, dopo aver cominciato la stagione mettendo a segno una rete e due assist, nelle ultime uscite ha manifestato qualche difficoltà nel difficoltà. A notarlo è stato anche Gianni Di Marzio, padre di Gianluca e che di mestiere ha fatto anche l'allenatore.

Hakimi è senza dubbio dotato di un'ottima propensione offensiva condita da un'ottima rapidità, ma per quanto concerne la retroguardia senza troppi giri di parole Di Marzio ha detto: "Per me è fortissimo ma in un 4-3-3. E' un esterno alto molto forte, ma che è debole nella fase difensiva". Queste le sue parole sul marocchino in esclusiva per TMW Radio.