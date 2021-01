Hakimi Inter, c'è un record raggiunto che fa senz'altro piacere

E' stato un investimento senza dubbio soddisfacente quello che alla fine dello scorso giugno l'Inter ha messo a segno ingaggiando Achraf Hakimi per 40 milioni di euro dal Real Madrid.

L'esterno marocchino, salvo qualche piccola sbavatura, è stato impiegato quasi sempre da Antonio Conte mettendo in pratica prestazioni superlative che non fanno di certo pentire la dirigenza interista.

Hakimi infatti, con i sei gol siglati fino ad ora in Serie A, è il difensore che nei cinque principali campionati europei è andato in gol maggiormente. A sottolineare dato è stata proprio l'Inter attraverso un post pubblicato sull'account Twitter certificato del club.

