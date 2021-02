Hakimi Inter, c'è un dato che al momento lo rende il migliore d'Europa

Quella di quest'anno, è sempre di più l'Inter di Achraf Hakimi. L'esterno marocchino, arrivato la scorsa estate dal Real Madrid per 40 milioni di euro, salvo qualche periodo di calo ha sempre mantenuto un margine di rendimento più che sufficiente.

Come sottolineato da Opta Paolo sul proprio profilo Twitter infatti, il n°2 interista con i suoi 6 gol e 4 assist in questa stagione ha contribuito in maniera decisiva a ben 10 reti. Un bottino senz'altro soddisfacente e che fa più che piacere al popolo nerazzurro.

Quello di Hakimi, è un profilo che nella Milano interista mancava probabilmente dai tempi di Maicon. Per questo motivo, i tifosi si coccolano il proprio beniamino nella speranza che rimanga nel capoluogo lombardo il più a lungo possibile.