Hakimi Inter, c'è solo un giocatore più forte al mondo nel suo ruolo

E' stato il giorno dell'ufficialità. Hakimi è un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro, attraverso il sito della società, ha ufficializzato l'arrivo del laterale destro del Real Madrid. Due stagioni passate al Borussia Dortmund, dove Hakimi ha messo in mostra tutte le sue qualità.

L'Inter ha vinto la concorrenza di Bayern Monaco, Psg e Manchester City, pronte a offrire ancora più soldi per il giocatore. La scelta di Hakimi è stata chiara: solo Inter. Il giocatore perfetto per la fascia destra, perfetto per il modulo di Conte. Capace di attaccare, di fornire assist e andare a segno con una certa facilità. Nella stagione appena conclusa, Hakimi ha segnato 9 reti e fornito 10 assist tra Bundesliga e Champions League. Nella memoria di molti la grande prestazione proprio contro l'Inter nel match di ritorno giocatori in Germania. Un secondo tempo da urlo, con due reti realizzate nella rimonta vincente dei tedeschi.

Un ottimo acquisto per l'Inter. Il secondo miglior laterale destro al mondo, solo Alexander-Arnold del Liverpool sopra ad Hakimi. A dirlo Marianella di Sky Sport, grande conoscitore del calcio internazionale. Due esterni formidabili, entrambi giovanissimi, sicuri protagonisti nei prossimi anni.

Analizzando i laterali destri dei top club europei, Hakimi è sicuramente tra i migliori in assoluto. Partendo dall'Inghilterra, già detto di Alexander-Arnold, autentica locomotiva sulla destra del Liverpool. Nel Manchester City c'è Walker, altro giocatore di spinta, ma non così incisivo tra assist e reti segnate. Il Chelsea ha in rosa lo spagnolo Azpilicueta e il giovane James, mentre il Manchester United ha Wan-Bissaka, tutti giocatori inferiori ad Hakimi.

Andando in Germania, proprio nel campionato che ha visto la crescita esponenziale di Hakimi, il Bayern Monaco ha come laterale difensivo destro il francese Pavard. Proprio i campioni in carica della Bundesliga hanno cercato il nuovo acquisto dell'Inter per rinforzare la corsia destra.

In Spagna, dove non stanno mancando i commenti negativi sull'operazione fatta dal Real Madrid sulla cessione di Hakimi all'Inter, proprio la squadra di Zidane vede ancora Carvajal nel ruolo di esterno destro. Il Barcellona si affida a Semedo, con Sergi Roberto come alternativa.

In Italia, la Juventus ha Cuadrado adattato in quel ruolo e Danilo. Concludendo il giro dei top club, si va in Francia, in casa Psg, dove il belga Meunier ha giocato la sua ultima stagione con la squadra parigina. Proprio Meunier ha firmato con il Borussia Dortmund, andando a sostituire Hakimi.

Possiamo dire che solo Alexander-Arnold sia meglio di Hakimi? Sicuramente. L'Inter ha acquistato uno dei più forti laterali destri al mondo. Le qualità dell'ex giocatore del Borussia Dortmund sono sotto gli occhi di tutti. Giocatore che ha una spinta offensiva notevole e, nel gioco di Conte, Hakimi potrà fare la differenza, soprattutto con l'Inter che avrà il maggior possesso palla in molte partite. La conseguenza? Meno fase difensiva, più fase offensiva. Hakimi è pronto per l'Inter.