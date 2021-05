Hakimi: “Il Real ha un diritto di prelazione. Vediamo cosa succederà in futuro”

Achraf Hakimi è uno dei titolari inamovibili di Antonio Conte ed è stato uno dei principali protagonisti dello scudetto interista. L’esterno nerazzurro ha rilasciato un’intervista all’emittente radiofonica spagnola Onda Cero in cui ha rilasciato alcune dichiarazioni su Antonio Conte e fatto chiarezza sul diritto di prelazione a favore del Real Madrid:

“L’Inter aveva iniziato un progetto per vincere, hanno fatto un gran progetto e sono felice di poter fare la storia all’Inter. Sono felice di poter aiutare anche se sono un difensore, con i miei gol. Sono un laterale più offensivo ma devo dire grazie a Conte perché mi ha migliorato sul piano difensivo, in pochi lo notano. Chi guarda le partite sa che sono migliorato molto in questo aspetto”.

“Conte mi ha messo sotto a lavorare difensivamente e questo lo apprezzo molto perché sono migliorato. E' un allenatore esigente che lavora molto sulla tattica. Mi ha detto che era vicino a firmare per il Real ma che poi la trattativa è saltata. Il Real ha un diritto di prelazione su di me, ma poteva già acquistarmi nella scorsa estate e non lo ha fatto. Vediamo che succederà in futuro, non si sa mai”.