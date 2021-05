Hakimi: "Fantastico l'abbraccio con i tifosi. All'Inter sto benissimo"

I microfoni di DAZN sono riusciti a intercettare anche Hakimi, uno dei pilastri di questa Inter campione d'Italia. Le sue parole:

"L'abbraccio con i tifosi è stato fantastico. Dopo undici anni di sofferenze sono contento di aver aiutato a riscrivere la storia di questo club. All'inizio per me non è stato semplice, dovevo conoscere un nuovo campionato e un nuovo modo di giocare, e i miei compagni mi hanno aiutato tantissimo, soprattutto Lautaro. Io ormai come un figlio per Conte? No è Lukaku il figlioccio di Conte (ride)".

Ancora Hakimi: "Il mio futuro? Adesso sono qui e sono felicissimo di essere in questa squadra e in questo club. Per il futuro si vedrà ma all'Inter sto benissimo".