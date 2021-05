Hakimi e Lautaro, quale futuro? L'agente parla e dice tutto

A TeleLombardia, riprese da tuttomercatoweb, le dichiarazioni di Camano, procuratore di Lautaro e Hakimi.

Proprio i due calciatori sono chiacchieratissimi sul mercato. Camano ha fatto il punto.

Ecco le sue dichiarazioni... "Devo parlarne con il club, con cui il rapporto è buono. Io ho preso la procura da poco e se non si è arrivati prima al rinnovo è colpa dell’agente che c’era prima. Ausilio è un professionista importante che difende gli interessi del club. Adesso arriva un nuovo allenatore, c’è bisogno di capire prima l’aspetto sportivo e poi si parlerà dei giocatori che ovviamente sono molto importanti. Hakimi ha ancora quattro anni di contratto, Lautaro due. Tutti i giocatori hanno un prezzo e credo che tutti in Europa stiano prendendo in considerazione i giocatori dell’Inter".