Hakimi, dopo l'assist all'esordio arriva il gol. Già decisivo al PSG

Achraf Hakimi è uno degli acquisti più costosi della campagna estiva parigina. Una cessione dolorosa per l'Inter che non ha potuto rinunciare ai 70 milioni messi sul piatto dal PSG. L'esterno marocchino si è dimostrato subito decisivo con la nuova maglia. Assist all'esordio e oggi è arrivata la prima marcatura nel test amichevole contro l'Orleans.

Entrato nella ripresa, Hakimi ha siglato il gol vittoria dopo un quarto d'ora di gioco. Partita conclusa 1-0 per il Paris con Mauro Icardi in campo per tutti i 90 minuti. Le voci di un suo trasferimento in Italia sono sempre forti, con Juventus e Roma alla finestra. PSG che settimana prossima si troverà di fronte il primo test rilevante della stagione contro il Siviglia.