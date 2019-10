Hakan Sukur risponde a un tifoso dell'Inter sui social: il tweet

Hakan Sukur risponde via Twitter in merito a ciò che sta accadendo in Turchia. L'ex giocatore nerazzurro esprime il suo parere e inoltre replica ai tanti sostenitori attraverso i social.



“La mia è una lotta per la giustizia, per la democrazia, per la libertà e per la dignità umana. Non mi importa di quello che posso perdere se a vincere è l’umanità”, ha ribadito l'ex centravanti, rispondendo anche alla richiesta di un invito a Milano.



Queste le sue parole a un tifoso: “Caro fratello, avete un’ottima squadra e un ottimo allenatore. Se dovessi venire, sarebbe solo per guardare la partita insieme e con voi. Mi manca molto l’Italia e San Siro. Sarebbe fantastico guardare una partita insieme a voi. Grazie mille”.