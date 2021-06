Guerriero in miniatura e star internazionale: è esploso Nicolò Barella

In campo è indispensabile nel 4-3-3 di Mancini e nella sua Inter. I riflettori della super Italia, certo, per ora se li sono presi soprattutto Locatelli, Berardi e Immobile, ma Nicolò Barella non smette mai di volare ed è anche il giocatore dell’Europeo più apprezzato dall'intero popolo del web.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, infatti, un’azienda specializzata in analisi di dati sportivi e legati ai social ha controllato tutti i messaggi gravitati dall'inizio delle qualificazioni europee attorno ai giocatori delle sette Nazionali più quotate (Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Belgio, Olanda), stilando una classifica basata anche sul contenuto dei vari tweet. Per numero di clic e apprezzamento, il più popolare al momento risulta il Capitan futuro dell'Inter. Anche se la doppietta alla Svizzera potrebbe lanciare in orbita Locatelli, per ora quinto anche dietro a Foden, Henderson (Inghilterra) e Laporte (Francia).

Arriva dunque la conferma che Barella ha fatto il definitivo salto di qualità anche nell'immaginario popolare. La sua stagione straordinaria del resto non si è fermata allo scudetto con l'Inter. Un titolo in cui c'è tanto di suo, avendo saltato appena 2 (il "suo" Cagliari per squalifica, l'Udinese per un'intervento al naso) dei 48 impegni ufficiali dei nerazzurri.

Nicolò di fatto non si ferma dal lockdown della primavera 2020, gioca sempre (e in modo dispendioso), segna, fornisce assist - uno anche ieri in azzurro, per Locatelli -, non ha più a che fare con i cartellini: appena 5 in campionato, dove ha giocato in diffida le 11 gare più delicate per il decollo tricolore.

Barella vola ed è a tutti gli effetti una star internazionale. Ricorda Nicola Berti (e non solo per le iniziali...), ma anche il Vidal dei tempi antichi, per il clamoroso rapporto tra quantità e qualità che riesce ad esprimere costantemente. Un guerriero in miniatura, con il sangue del campione. La carriera di Barella è definitivamente esplosa.