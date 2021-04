Guarin rischia grosso: rissa con il padre. L'ex Inter fermato dalla polizia

Guarin coinvolto in una lite furibonda - poi divenuta in rissa - con il padre. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso che non ci fossero strascichi peggiori.

L'episodio è avvenuto a casa del padre del colombiano. E come dimostra il video che gira in rete, riportato da BluRadio Colombia, si denota la lite violenta e l'intervento immediato della polizia. I motivi dell'aggressione non sono ancora noti. Adesso Fredy è attualmente detenuto per aver - anche - ferito un poliziotto, oltre per l'accusa di violenza domestica che grava nei suoi confronti. L'ex centrocampista nerazzurro rischia grosso.

Adesso saranno le indagini e riscontri raccolti a far luce sull'accaduto. Dai primi elementi emersi si deduce che Guarin fosse sotto l'effetto dell'alcool o sostanze stupefacenti. In questo momento gli agenti e il capo della polizia sono in attesa di ricevere una eventuale denuncia formale da parte dei familiari dell'ex calciatore.

(Fanpage.it)