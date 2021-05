Guardiola sorpende tutti: "Il mio calcio? Lo farò anche in Italia..."

Pep Guardiola, tecnico vincitore della Premier di quest'anno e finalista di Champions, è stato protagonista su Twitch della consueta puntata con Vieri, Adani e Ventola. Un intervento divertente quello dello spagnolo, che si è lasciato andare a qualche confessione e una mezza battuta.

"Quando verrò in Italia... farò le stesse cose...", il virgolettato ripreso da Adnkronos.

Guardiola ha spaziato a tutto campo: "Carlo Mazzone è stato un padre per me. La cosa più importante in una squadra sono i ruoli, ogni calciatore deve sapere qual è il suo. Nel mio Barcellona, Messi che era il migliore, poi c’erano 6-7 molto forti e alla fine c’erano gli altri, che sapevano di avere davanti compagni più forti di loro e per questo non giocavano".

Spesso accostato alla Juve, ma tecnico che affascina chiunque, le dichiarazioni di Guardiola spopolano in queste ore. Soltanto una battuta o una chiara intenzione per il futuro? Di certo nei successi di Guardiola da tecnico, manca proprio il calcio italiano.