Graziani: “Solo 3 (forse 4) giocatori del Napoli giocherebbero nell'Inter”

L'ex campione del mondo, Cicco Graziani, presente alla trasmissione Fuorigioco, in onda sul Canale 8, ha espresso le sue opinioni in proiezione del big match tra Napoli e Inter che si terrà domani sera al Diego Armando Maradona. Dalle dichiarazioni rilasciate si evince che l'ex calciatore azzurro vede i nerazzurri superiori ai partenopei, come dimostrano i pochi giocatori che secondo lui potrebbero giocare titolari nella Beneamata.

Le sue parole: “Quanti giocatori del Napoli sarebbero titolari nell'Inter di Antonio Conte? Faccio certamente il nome di Kalidou Koulibaly, un giocatore del genere è di livello superiore e potrebbe fare al caso di tutte le big. Penso che anche Piotr Zielinski sarebbe titolare nell'Inter. Il terzo nome che faccio è quello di Fabian Ruiz, giocatore di grande classe, capace di abbinare qualità e quantità. Lorenzo Insigne? Non lo so anche perché il modulo di mister Antonio Conte prevede la presenza di due attaccanti. Di conseguenza, a Milano dovrebbe giocarsi il posto con due calciatori molto importanti come Romelu Lukaku e l'argentino Lautaro Martinez”. A riportarlo AreaNapoli.it.